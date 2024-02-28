Война помогает. Действительно ли зарплаты выходят из тени и какова их доля?

Четвертий квартал 2023 року приємно здивував фіскалів: від сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО) до держбюджету надійшли рекордні 140 млрд грн. Як свідчать дані openbudget.gov.ua, це удвічі більше, ніж у середньому збирали за квартал у 2021 році. З чим пов'язане збільшення обсягів відрахувань?

ПДФО в кінці 2023 року встановив рекорд

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев упевнений, що відбувається "відбілювання зарплат" і бізнес робить це, аби уникнути негативних наслідків. Вочевидь, він мав на увазі поновлення з червня позапланових перевірок роботодавців.

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На підтвердження своїх слів Гетманцев навів такі дані. У першому кварталі 2023 року 31,6 тис суб’єктів господарювання нарахували і сплатили ПДФО та ЄСВ з менших зарплат, ніж середні в регіоні. Проте в червні-жовтні 19,6 тис компаній підвищили зарплати, з яких 3 тис – до рівня середніх у регіоні. "Це дало змогу додатково отримати 2,29 мільярда гривень ПДФО", – наголосив депутат.

Обсяги сплати ПДФО з початку великої війни дійсно зростали швидше, ніж до цього, і це в умовах безпрецедентного падіння економіки. Проте, схоже, головна причина зростання відрахувань цього податку до бюджету криється не в ефективності фіскалів, а в стабільному зростанні грошового забезпечення військових.

Ще до початку великої війни парламентський комітет із соціальної політики, посилаючись на дослідження Інституту економіки та прогнозування НАНУ, повідомляв, що 26,5% економічно активних громадян отримують тіньові доходи. Різні оцінки вказували, що в тіні можуть перебувати близько 45% зарплат.

Мова йде про всі приховані ефекти: зарплати "в конвертах" і зарплатні ФОПи, коли підприємці оформляють працівників не в штат (тоді потрібно платити 22% ЄСВ, 18% ПДФО та 1,5% військового збору), а як ФОП (5% з доходу та ЄСВ).

Наскільки ця проблема масштабна зараз?

ЕП знайшла спосіб оцінити обсяги зарплат у тіні. Для цього ми співставили дані щодо зарплат, з яких платиться мінімальний ЄСВ, і розмір зарплат, вказаний в у вакансіях Держслужби зайнятості та сайтах з пошуку роботи, зокрема work.ua.

Діапазон зарплат

Джерело: Пенсійний фонд, сайти з пошуку роботи

Дані про те, з яких зарплат платяться податки, були оприлюднені в Національній стратегії доходів наприкінці 2023 року з посиланням на дані Пенсійного фонду. Згідно з ними, у середині 2023 року мінімальну зарплату 6 700 грн отримували 1,474 млн людей – 19,93% від загальної кількості тих, хто офіційно працює.

Водночас зібрані ЕП дані з ринку праці свідчать, що вакансій з "мінімалкою" удвічі менше (близько 10%) і майже всі вони – від Держслужби зайнятості.

У зарплатному діапазоні від 6,7 тис грн до 100 тис грн ситуація протилежна: у цей діапазон потрапляють приблизно 90% від усіх вакансій на ринку і в той же час лише 79% від усіх зарплат, з яких платять податки.

Це може свідчити про те, що близько 10% або 750 тис мінімальних зарплат не є такими. Насправді вони вищі і мають перебувати в діапазоні від 6,7 тис грн до 100 тис грн. Проте це все одно в кілька разів менше, ніж довоєнні оцінки тіні.

З іншого боку графіка – не менш цікава історія. За даними Пенсійного фонду, розмір близько 1% зарплат, з яких платять податки, перевищує 100 тис грн. Проте на сайтах з пошуку роботи такі зарплати пропонуються лише в 0,19% оголошень.

Найбільш імовірна причина – найвищі зарплати оголошують під час співбесіди і вони не вказані у вакансіях. Крім того, висококваліфікований персонал наймають не через оголошення на сайтах-агрегаторах. Також у вибірку майже не потрапляють айті-спеціалісти, для працевлаштування яких є профільні ресурси.