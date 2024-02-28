Война помогает. Действительно ли зарплаты выходят из тени и какова их доля?
Четвертий квартал 2023 року приємно здивував фіскалів: від сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО) до держбюджету надійшли рекордні 140 млрд грн. Як свідчать дані openbudget.gov.ua, це удвічі більше, ніж у середньому збирали за квартал у 2021 році. З чим пов'язане збільшення обсягів відрахувань?
ПДФО в кінці 2023 року встановив рекорд
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев упевнений, що відбувається "відбілювання зарплат" і бізнес робить це, аби уникнути негативних наслідків. Вочевидь, він мав на увазі поновлення з червня позапланових перевірок роботодавців.
На підтвердження своїх слів Гетманцев навів такі дані. У першому кварталі 2023 року 31,6 тис суб’єктів господарювання нарахували і сплатили ПДФО та ЄСВ з менших зарплат, ніж середні в регіоні. Проте в червні-жовтні 19,6 тис компаній підвищили зарплати, з яких 3 тис – до рівня середніх у регіоні. "Це дало змогу додатково отримати 2,29 мільярда гривень ПДФО", – наголосив депутат.
Обсяги сплати ПДФО з початку великої війни дійсно зростали швидше, ніж до цього, і це в умовах безпрецедентного падіння економіки. Проте, схоже, головна причина зростання відрахувань цього податку до бюджету криється не в ефективності фіскалів, а в стабільному зростанні грошового забезпечення військових.
Реальні зарплати зросли чи впали? Залежить від професії
Ще до початку великої війни парламентський комітет із соціальної політики, посилаючись на дослідження Інституту економіки та прогнозування НАНУ, повідомляв, що 26,5% економічно активних громадян отримують тіньові доходи. Різні оцінки вказували, що в тіні можуть перебувати близько 45% зарплат.
Мова йде про всі приховані ефекти: зарплати "в конвертах" і зарплатні ФОПи, коли підприємці оформляють працівників не в штат (тоді потрібно платити 22% ЄСВ, 18% ПДФО та 1,5% військового збору), а як ФОП (5% з доходу та ЄСВ).
Наскільки ця проблема масштабна зараз?
ЕП знайшла спосіб оцінити обсяги зарплат у тіні. Для цього ми співставили дані щодо зарплат, з яких платиться мінімальний ЄСВ, і розмір зарплат, вказаний в у вакансіях Держслужби зайнятості та сайтах з пошуку роботи, зокрема work.ua.
Діапазон зарплат
Джерело: Пенсійний фонд, сайти з пошуку роботи
Дані про те, з яких зарплат платяться податки, були оприлюднені в Національній стратегії доходів наприкінці 2023 року з посиланням на дані Пенсійного фонду. Згідно з ними, у середині 2023 року мінімальну зарплату 6 700 грн отримували 1,474 млн людей – 19,93% від загальної кількості тих, хто офіційно працює.
Водночас зібрані ЕП дані з ринку праці свідчать, що вакансій з "мінімалкою" удвічі менше (близько 10%) і майже всі вони – від Держслужби зайнятості.
У зарплатному діапазоні від 6,7 тис грн до 100 тис грн ситуація протилежна: у цей діапазон потрапляють приблизно 90% від усіх вакансій на ринку і в той же час лише 79% від усіх зарплат, з яких платять податки.
Це може свідчити про те, що близько 10% або 750 тис мінімальних зарплат не є такими. Насправді вони вищі і мають перебувати в діапазоні від 6,7 тис грн до 100 тис грн. Проте це все одно в кілька разів менше, ніж довоєнні оцінки тіні.
З іншого боку графіка – не менш цікава історія. За даними Пенсійного фонду, розмір близько 1% зарплат, з яких платять податки, перевищує 100 тис грн. Проте на сайтах з пошуку роботи такі зарплати пропонуються лише в 0,19% оголошень.
Найбільш імовірна причина – найвищі зарплати оголошують під час співбесіди і вони не вказані у вакансіях. Крім того, висококваліфікований персонал наймають не через оголошення на сайтах-агрегаторах. Також у вибірку майже не потрапляють айті-спеціалісти, для працевлаштування яких є профільні ресурси.
Методологія. Були проаналізовані зарплати в 72 тис вакансій (приблизно порівну від Держслужби зайнятості і сайту work.ua). Інформація доступна на порталі відкритих даних за посиланням або на порталі-агрегаторі. Якщо у вакансіях вказаний діапазон зарплат, то бралося середнє значення.