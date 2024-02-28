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Українська сторона не веде переговори про закриття кордонів з Польщею – Кубраков 

Середа, 28 лютого 2024, 20:04 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Мінінфраструктури

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував заяви про нібито триваючі перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури. 

"Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором", – наголосив Кубраков. 

Міністр зауважив, що Україна "з великою повагою ставиться до дружньої Польщі" і запропонувала конструктивні рішення, а також зробила кроки назустріч для зняття напруження на кордоні.

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"Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут. Подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога", – підкреслив Кубраков. 

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Олександр Кубраков: Польща визнає, що наша аграрна продукція їм не заважає

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Нагадаємо: 

28 лютого видання RMF24 з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомило, що Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.

Польща Україна Мінвідновлення
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Економічна правда
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