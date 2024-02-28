Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі

Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.

Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Ми також обговорюємо з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра я також буду обговорювати це з польськими фермерами", - заявив Туск.

Він підкреслив, що це буде тимчасовим рішенням і болючим для обох сторін.

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Раніше повідомлялося, що Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. Під загрозою яйця, фрукти та м'ясо.

У п'ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.

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