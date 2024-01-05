Новости 5 января: резервы выросли, Фридман судится с Украиной из-за национализации "Сенс Банка"

О резервах. По состоянию на 1 января международные резервы Украины составляли 40,5 миллиарда долларов США, за декабрь они выросли на 4,4%.

О Фридмане и "Сенс Банке". Компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов.

Национальный банк Украины уверен в законности решения о выводе с рынка системно важного банка "Сенс Банк".

О "Киевгуме". В ООО "Киевгума", к которым накануне с обысками пришла СБУ и которых подозревают в поставках товаров тактической медицины стране-агрессору, уверяют, что прекратили сотрудничество с РФ с февраля 2022 года.

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Шевченковский райсуд Киева 5 января избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума" в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога в деле по подозрению в сотрудничестве с РФ.

О дорогах. Из-за непогоды на ряде основных автодорог могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег. Водителям советуют не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

О курсе валют. Ослабление гривны в конце 2023 года было обусловлено прежде всего сезонными факторами.

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