В НБУ прокомментировали причины роста курса доллара в Украине

Ослабление гривны в конце 2023 года было обусловлено прежде всего сезонными факторами.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в эфире телеканала "ICTV", передает пресс-служба Нацбанка.

"Ослабление гривны в конце 2023 года прежде всего обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно в конце года растет спрос на валюту со стороны населения", - заявил заместитель председателя НБУ.

Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи.

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В то же время активные боевые действия, которые продолжаются, обусловливали потребность в финансировании.

"При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", - отметил Сергей Николайчук.

Кроме того, по его словам, как и декларировалось, Нацбанк постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Это происходит по мере приспособления валютного рынка к управляемой гибкости.

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"Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не являются угрожающими. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны", - сказал Николайчук.

Он отметил, что на сегодня курс на наличном рынке, который является важным для населения, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, остается более стабильным, чем, например, в IV квартале 2022 года.

В 2023 году официальный курс гривны относительно доллара ослаб менее чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше по сравнению с инструментами в иностранной валюте. Она также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

Соответственно, возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается.

"НБУ отошел от него сознательно и, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки", - отметил Сергей Николайчук.

"НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и в дальнейшем. В рамках режима управляемой гибкости, гривна может как ослабляться, так и укрепляться. В то же время, как показывает наш опыт периода 2016 - 2021 годов, гибкий обменный курс позволяет нам в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости", - подчеркнул он.

Кроме того, режим управляемой гибкости курса позволяет обеспечивать достижение ряда важных задач. Одна из них, по словам Николайчука, это сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является какой-то неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", - резюмировал заместитель главы НБУ.