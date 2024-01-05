Экс-владелец "Сенс Банка" судится с Украиной из-за национализации: хочет миллиард долларов

Михаил Фридман getty images

Компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания подала иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.

"Заявленная сумма составляет более одного миллиарда долларов США. Правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций", - пояснили в ABHH.

Реклама:

Компания Фридмана заявляет о произвольных и дискриминационных шагах Украины против экс-акционеров банка, а также о "кампании "черного пиара" Украины" и рассмотрит возможность подачи этих фактов в международный арбитраж.

Читайте также: Не прошло и полтора года: как государство отбирает системный банк у Фридмана и Авена

Напоминаем:

Реклама:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля 2023 года.

Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщали, что составили подозрение Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.

В сентябре 2023 года компания ABH Holdings S.A, которая была номинальным держателем акций "Сенс Банка" до его национализации, заявила, что новые уголовные обвинения против российского олигарха и миноритарного акционера ABHH Михаила Фридмана являются "мешаниной неуместных политических обвинений".