Суд арестовал одного из основателей "Киевгумы" в деле по подозрению в сотрудничестве с РФ

фото: киевгума

Шевченковский райсуд Киева 5 января избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума" в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога в деле по подозрению в сотрудничестве с РФ.

Об этом ЭП сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате комплексных мероприятий была собрана весомая и масштабная доказательная база, подтверждающая, что предприятие продолжило вести бизнес с Россией после начала полномасштабного вторжения.

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте", - говорится в заявлении выдомства.

Реклама:

По данным следствия, оккупанты направляли медсредства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях нашего государства.

В ведомстве добавили, что в ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписку, которые подтверждают незаконную деятельность фигурантов.

По словам источника УП в СБУ, хотя в компании и заявят, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле прибалтийская фирма была лишь прокладкой.

Реклама:

"Есть и инвойсы, и переписка непосредственно с клиентами в РФ, и слова благодарности от самих оккупантов. Много интересной информации нашли и в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда.

Например, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общается с представителем российского ООО "МКТ". Так же она пишет и эстонским менеджерам - мол, товар пойдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву.

Все письма - с копией на основателя украинской компании Антона Кравца. Отдельным свидетельством по этому делу есть даже посты во "ВКонтакте", где оккупанты радуются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства - на фото четко видно коробки "Киевгумы" и дату изготовления", - заявил собеседник.

"Любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "мести" за неизвестно что и попытку "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами. Доказательная база по данному делу является исчерпывающей и существенной", - добавляет источник.

Напоминаем:

В ООО "Киевгума", ее дочерних компаниях и учредителей 4 января прошли обыски Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила украинскую компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.

В СБУ тогда заявили, что владельцу компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый - Антон Кравец

В ООО "Киевгума", к которым накануне с обысками пришла СБУ и которых подозревают в поставках товаров тактической медицины стране-агрессору, уверяют, что прекратили сотрудничество с РФ с февраля 2022 года.

Экономическая правда