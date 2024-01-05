Международные резервы снова составляют более 40 млрд долларов: в 2023 они увеличились на 42%

По состоянию на 1 января международные резервы Украины составляли 40,5 миллиарда долларов США, за декабрь они выросли на 4,4%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Динамику резервов в декабре 2023 года определили поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

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На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,55 млрд долл, из них:

2,46 млрд долл - через трастовый фонд Всемирного банка, в частности от Японии, Норвегии и США;

1,81 млрд долл - макрофинансовая помощь от ЕС;

881,6 млн долл - от МВФ;

332 млн долл - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

56,0 млн долл - от других международных партнеров.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 708,2 млн долл.

Также Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3,56 млрд долл и выкупил в резервы 6,1 млн долл. США. Итак, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила 3,55 млрд долл увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем.

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"Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года", - пояснили в регуляторе.

Кроме этого, в декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 426,7 млн долл.

В течение 2023 года международные резервы Украины увеличились на 42%. В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд долл.

Наибольшая финансовая помощь поступила от ЕС - 19,7 млрд долл, через трастовый фонд Всемирного банка - 16,4 млрд долл (в частности, от США, Японии, Великобритании, Норвегии и других стран), МВФ - 4,5 млрд долл и Канады - 1,8 млрд долл.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Экономическая правда