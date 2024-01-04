Новости 4 января: обыски в "Киевгуме", польские фермеры возобновили блокаду границы

Об обысках. В ООО "Киевгума", ее дочерних компаниях и учредителях 4 января провели обыски сотрудники Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила компанию, которая во время войны поставляла в РФ средства тактической медицины.

О блокаде границы. На утро 4 января движение через пункт пропуска на украинско-польской границе "Шегини - Медика" проходило в обычном режиме, однако позже снова движение грузовиков прекратилось из-за возобновления блокады со стороны польских фермеров.

Польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

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О "Киевстаре". Руководитель Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что российские хакеры проникли в систему украинского телекоммуникационного оператора "Киевстар" как минимум в мае прошлого года, хотя масштабная атака произошла 12 декабря.

Мобильный оператор "Киевстар" не подтверждает информацию о многомесячном доступе хакеров "внутри" компании к личным данным абонентов, и их утечке.

О спонсорах войны. Глобальный производитель и поставщик различных пищевых продуктов под брендом Vici, литовская компания Viciunai Group внесена в перечень Международных спонсоров войны.

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О растаможке авто в "Дії". Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект № 10380, который предусматривает исключение человеческого фактора из процесса растаможки авто.

Эксклюзив ЭП

Какие истории об Украине журналисты рассказали благодаря анализу данных

Почти год назад стартовал проект ЭП "Weekly Chart: что происходит в стране на языке цифр" при поддержке проекта USAID/UK aid. Его идея заключается в развитии открытых данных и их использовании украинскими журналистами. Редакция собрала шесть показательных дата-историй, которые в 2023 году сделали "Экономическая правда" и другие издания. Большинство из них касаются темы войны.