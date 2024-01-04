СБУ пришла с обысками к производителю аптечек для ВСУ: обращался в ОП из-за давления правоохранителей

Facebook Андрій Острогруд

В ООО "Киевгума", ее дочерних компаниях и учредителях 4 января проводят обыски сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Острогруд.

"Новогодние маски-шоу от СБУ! Сегодня с 7 утра в компании ООО "Киевгума" и ее дочерних компаниях, а также у учредителей проходят обыски, вручают подозрения! Парализована работа компании", - отметил он.

Руководитель предприятия отметил, что судебные постановления об обыске датированы еще 22 декабря 2023 года, но правоохранители пришли с обысками только сейчас.

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По его словам, обыски проводятся одновременно по 6 адресам, а также уже объявили подозрение одному из учредителей и директоров компаний.

"Имея информацию о публикациях со стороны СБУ, имею целью заблаговременно проинформировать за мотив такого давления, о чем напишу позже (и о чем уже неоднократно писал, как в соцсетях и СМИ). Поэтому мы уверены, что опровергнем все сфабрикованные доказательства и сомнительные основания открытия этого дела (а сейчас нам уже инкриминируют "госизмену")", - добавил Острогруд.

"Мы предоставим все доводы и аргументы, опровергнем или прокомментируем те или иные "доказательства", и уверен, что сможем предоставить аргументы кто именно и по чьей указке выполняет такое давление. Официальный пресс-релиз компании опубликуем позже", - резюмировал он.

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Гендиректор "Киевгумы" Острогруд входит в общественный союз "Манифест 42".

ООО "Киевгума" занимается производством изделий из резины, латекса, ПВХ, ТЭП и силикона, изготавливает более 4000 наименований продукции. Среди которых, в частности, тактические аптечки, терникеты, окклюзионные повязки и тому подобное.

Напоминаем:

В июне 2023 года украинский бизнес просил президента, как гаранта Конституции, вмешаться в ситуацию с волной коррупции, рейдерских атак и произвола чиновников, которая накрыла украинский бизнес.

Статья 42 Конституции Украины определяет, что "каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных и служебных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности".

Впоследствии представители бизнеса создали общественный союз "Манифест 42" для противодействия коррупционному давлению на бизнес со стороны силовиков.

Как пишет Forbes, ранее Острогруд уже сообщал о давлении со стороны правоохранительных органов на его компанию и связывал его с лоббированием закупки для ВСУ аптечек китайского производства. Гендиректор "Киевгумы" является одним из инициаторов общественного движения "Манифест 42".

В августе он присутствовал на встрече координационной платформы Офиса президента по решению проблемных вопросов силами бизнеса и правоохранителей.

Экономическая правда