Какие истории об Украине журналисты рассказали благодаря анализу данных

Майже рік тому стартував проєкт ЕП "Weekly Chart: що відбувається в країні мовою цифр" за підтримки проєкту USAID/UK aid. Його ідея полягає в розвитку відкритих даних і їх використанні українськими журналістами. Редакція зібрала шість показових дата-історій, які у 2023 році зробили "Економічна правда" та інші видання. Більшість з них стосуються теми війни.

Десятки тисяч фіктивних студентів уникають мобілізації, користуючись прогалинами в системі вищої освіти. За останній рік кількість студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків – то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро.

Проєкт підготував незалежний антикорупційний центр NGL.media. Це гарний приклад того, як аналіз відкритих даних допомагає знайти слабкі місця в законодавстві і показати, як ним маніпулюють.

За два роки великої війни Росія могла зібрати з окупованих територій понад 10 млн тонн пшениці. Видання "Тексти" проаналізувало дані про посівні площі пшениці, соняшнику й кукурудзи на окупованих територіях. Цю інформацію надала компанія OneSoil. Вона використовує супутникові знімки та машинне навчання для визначення меж полів і культур, які на них вирощують.

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Такі роботи важливі як приклад спільної роботи бізнесу та журналістів. Вони дозволяють оцінити масштаби злочинів росіян, нестандартно підходячи до використання непрямих даних. Інші проєкти на військову тематику зібрані тут.

Це аналіз бази даних волонтерів, внесених до системи "Шлях" Львівською обласною військовою адміністрацією на прохання громадських організацій.

Аналіз свідчить, що серед найбільш успішних "прохачів" виявилися пов’язані між собою організації, не помічені у волонтерській діяльності, а частина їх "волонтерів" втекла з України. Ця знакова робота видання "Наші гроші. Львів" дозволяє побачити зловживання системою та її неефективність.

За попередніми даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, мова йде про майже 9,4 тис чоловіків призовного віку, які виїхали через систему "Шлях".

З травня 2023 року військові та силовики звітують про свої закупівлі, у тому числі продуктові. ЕП проаналізувала 2 тис контрактів. Виявилося, що середні ціни на більшість продуктів для силового блоку, які потрапили в огляд, близькі до цін Держстату. Головне – вони відповідають ринковим та сезонним трендам.

Цей матеріал підкреслив, що зловживання, виявлені на окремих великих тендерах Міноборони із закупівлею харчів, не можна екстраполювати на сотні інших замовників. Більшість з них виконують свою роботу якісно.

Аналіз відкритих даних щодо первинної реєстрації легкових авто на порталі data.gov.ua показав, що у 2023 році продажі та реєстрації нових автомобілів преміум-сегменту (BMW, Mercedes-Benz, Lexus) зросли порівняно з 2021 роком.

Цей факт може бути непоганим проксі-показником визначення ступеня корупції в Україні та індикатором того, що частина суспільства втратила зв'язок з реальністю. Останню тезу ілюструє стаття ЕП про сплеск купівлі віп-номерів. Як показали після її виходу численні журналістські розслідування, у фарватері цього споживчого попиту перебувають саме чиновники та провідні політики.

Британське видання The Economist створило онлайн-трекер військової активності. Він ґрунтується на власній моделі і використовує супутникові дані. Проєкт дозволяє оцінювати інтенсивність боїв на основі пов’язаних з війною пожеж. Відкритий код, щоденне оновлення і модель доступні тут.