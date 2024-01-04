Растаможка авто в "Дії": в Раде зарегистрировали новый законопроект

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Верховная Рада получила на рассмотрение законопроект № 10380, который предусматривает исключение человеческого фактора из процесса растаможки.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Если законопроект примут, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, бизнес - через портал Дія", - отметили в министерстве.

минцифры

Законопроектом предусмотрено создание Базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей, ее сформирует Минцифра на основе данных таможни.

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"Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, которые проходили таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Весь процесс растаможки будет онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду", - говорится в сообщении.

"Надеемся на принятие законопроекта, чтобы украинцы растаможивали авто онлайн без схем и взяток", - добавили в Минцифры.

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Предыдущая концепция строилась на определении таможенных платежей исключительно из технических характеристик авто - без таможенной стоимости, поэтому предыдущую концепцию не поддержали нардепы, пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Сейчас нашли возможность соблюсти ключевые международные нормы и одновременно убрать человеческий фактор при определении таможенной стоимости авто через автоматизацию этого процесса", - добавил он.

Напомним:

Ранее Верховная Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії".

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Экономическая правда