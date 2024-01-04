Эмбарго на экспорт украинской агропродукции будет бессрочным - аграрный министр Польши

Польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций 4 января, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

"Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное - пока его не снимут", - заявил Секерский.

Польский министр подчеркнул важность переговоров с фермерами-митингующими для выработки лучших решений.

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По словам министра, он поддерживает требования протестующих, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС.

Он также напомнил, что правительство Польши готово удовлетворить все требования фермеров. Однако юридическое санкционирование всех требований, по словам Секерского, потребует времени.

"Нет оснований считать, что то, что я обещал, не будет выполнено", - заверил он.

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Напоминаем:

Фермеры из организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили 4 января акции протеста и блокады пограничного перехода "Медика-Шегини", которые были прекращены 24 декабря 2023 года.

Лидер организации Роман Кондрув сообщил польским СМИ, что организация не получила письменного подтверждения, что ее требования будут выполнены, поэтому акция протеста будет продолжена.

Фермеры начали свой протест 23 ноября прошлого года, через месяц они его остановили. Накануне Рождества в Медику приехал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут удовлетворены.

Польские фермеры настаивают на получении письменных заверений польского правительства относительно удовлетворения их требований. Речь идет об отмене повышения сельскохозяйственного налога, облегчении доступа к льготным кредитам для поддержания ликвидности своих хозяйств, субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар, а также регулировании условий ввоза продуктов питания из Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду подчеркнул важность прекращения блокады, особенно в условиях эскалации бомбардировок и все более интенсивных действий РФ. Он считает, что аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, блокирующей границы.