Кормят агрессора: НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень международных спонсоров войны

Фото:НАПК

Глобальный производитель и поставщик различных пищевых продуктов под брендом Vici, литовская компания Viciunai Group внесена в перечень Международных спонсоров войны.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое ведет указанный перечень.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину, представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, однако Vici не останавливает свои мощности в РФ, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора", - пояснили в НАПК.

Отмечается, что еще в марте 2022 года руководитель литовской группы Шарунас Матийошайтис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев.

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Однако Viciunai до сих пор ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в РФ.

Например, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долл).

Дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", являясь официальным представителем компании в России, предоставляет там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млн долл. США.

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"Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что РФ остается частью международных экономических процессов. Так и жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Напоминаем:

Компания является глобальным производителем и поставщиком различных пищевых продуктов.

В частности, Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете, она также является одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.

НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе на соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Перечень "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно - уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев.

Одним из "рычагов давления" платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.