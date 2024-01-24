Деньги на залог Мазепе собрали представители бизнеса

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа, который вышел из СИЗО по делу о незаконном завладении участками на Киевщине под залог в 21 миллион гривен рассказал, что эти средства собрало бизнес-сообщество.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Отвергаю все обвинения, которые пытаются предъявить мне люди с советским менталитетом, которые временно занимают должности в наших правоохранительных органах. И хотя я не полностью удовлетворен решением Апелляционного суда Киева, который снизил залог по моему случаю до 21 миллиона гривен, против заоблачных прокурорских прихотей в 700 миллионов, я очень благодарен судьям.

Потому что они дали мне возможность продолжить свою борьбу за справедливость в нормальных условиях, что гарантирует принцип состязательности судебного процесса", - написал Винт.

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Также бизнесмен поблагодарил за поддержку партнеров и бизнес-сообщество.

"Бесконечно благодарен друзьям, партнерам и всему объединенному бизнес-сообществу за всестороннюю поддержку в такое непростое время, в частности за неслыханную щедрость и оперативность в сборе средств для залога", - добавил он.

Мазепа выразил возмущение действиям ГБР и ОГПУ и поблагодарил президента Владимира Зеленского "за оперативную реакцию на запрос бизнеса и принятое на СНБО решение, касающееся экономической безопасности и экономической стабильности".

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Напоминаем:

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Киевский апелляционный суд 23 января частично удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Мазепы - его оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, при этом уменьшили залог до 21 млн грн.

Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы. Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

В ночь с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.