Новости 22 января: дополнительные средства на нужды военных, Украина на 50 лет закроет границы для всего транспорта РФ

О деньгах на нужды военных. Кабинет министров из резервного фонда госбюджета выделил дополнительные 657 миллионов гривен на срочные нужды боевых бригад.

О транспортном сообщении с Россией. Кабмин внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических санкций, как запрет на 50 лет любого транспортного сообщения с Россией - автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного.

О деле Мазепы. Ночью с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, которого взяли под стражу по подозрению в незаконном завладении землей на Киевщине, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Реклама:

Руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

О Богуслаеве. Министерство юстиции 22 января подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества и активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко.

Об Apple. Корпорация Apple 19 января выплатила антимонопольный штраф в РФ на 1,2 млрд рублей (13,5 млн долларов), средства уже поступили в бюджет страны.

Реклама:

Эксклюзивы ЭП

Сорвали разработку БМП за два дня до вторжения. Кто похоронил "украинские Bradley"?

История проекта "Вавилон". Как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых не хватает ВСУ. (укр)

Уверенность "белых воротничков" тает на глазах. Почему искусственный интеллект стал центральной темой Давоса?

Десятки ученых, бизнесменов и политиков в Давосе пытались понять, каким будет будущее, где ИИ станет движущей силой экономики и общества. Что их больше всего волнует? (укр)