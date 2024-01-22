Новости 22 января: дополнительные средства на нужды военных, Украина на 50 лет закроет границы для всего транспорта РФ
О деньгах на нужды военных. Кабинет министров из резервного фонда госбюджета выделил дополнительные 657 миллионов гривен на срочные нужды боевых бригад.
О транспортном сообщении с Россией. Кабмин внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических санкций, как запрет на 50 лет любого транспортного сообщения с Россией - автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного.
О деле Мазепы. Ночью с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.
Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, которого взяли под стражу по подозрению в незаконном завладении землей на Киевщине, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.
Руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.
О Богуслаеве. Министерство юстиции 22 января подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества и активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко.
Об Apple. Корпорация Apple 19 января выплатила антимонопольный штраф в РФ на 1,2 млрд рублей (13,5 млн долларов), средства уже поступили в бюджет страны.
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