Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов на нужды военных

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Кабинет министров из резервного фонда госбюджета выделил дополнительные 657 миллионов гривен на срочные нужды боевых бригад.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Из этой суммы Государственная специальная служба транспорта получит 10,7 млн грн, а Главное управление разведки (ГУР) - 10,524 млн грн.

В Минобороны пояснили, что эти средства направят на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих частей к ней.

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Отмечается, что каждая из бригад формирует эту потребность индивидуально.

По подходу Генерального штаба ВСУ, выделенные Кабмином средства распределяются так: от 1 до 10 миллионов гривен каждой бригаде по принципам:

приоритет предоставлен воинским частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;

учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте - больше, летчикам - меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке).

"Сейчас Минобороны ожидает сформированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генеральный штаб. Тогда Минобороны подготовит соответствующий запрос в Министерство финансов, после чего средства направляются в Минобороны и направляются в воинские части", - добавили в министерстве.

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"Выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году. Отныне 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в госбюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля.

Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для насущных потребностей обороны. Ведь обеспечение военнослужащих всем необходимым - процесс, который должен продолжаться бесперебойно по умолчанию", - заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Экономическая правда