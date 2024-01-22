Apple выплатила в бюджет России еще 13,5 миллионов долларов штрафа

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Корпорация Apple 19 января выплатила антимонопольный штраф в РФ на 1,2 млрд рублей (13,5 млн долларов), средства уже поступили в бюджет страны.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.

В июле 2022 года ФАС РФ заявила, что компания Apple нарушила антимонопольное законодательство: компания якобы навязывала российским разработчикам необходимость использовать в приложениях для iOS ее платежный инструмент.

В связи с этим в январе 2023 года Apple оштрафовали на 1,2 млрд рублей.

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Apple пыталась оспорить в суде само нарушение антимонопольного дела, но Московский арбитражный суд признал решение ФАС законными.

Сообщалось, что в октябре 2023 года Apple разрешила российским разработчикам подключать оплату в обход App Store - через внешние ресурсы.

Apple ушла из России почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - компания в марте 2022 года приостановила продажи всех своих продуктов.

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В июне 2022 года президент РФ Путин подписал закон, разрешающий ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. В список товаров, разрешенных в РФ для так называемого "параллельного импорта", вошла в том числе и электроника Apple.

В феврале прошлого года Apple уже выплачивала штраф в размере 906 млн рублей (10,3 млн долл) за "нарушение антимонопольного законодательства РФ", назначенный в 2020 году ФАС по обращению "Лаборатории Касперского".

Напомним:

Американская корпорация Apple перевезла большинство своих российских сотрудников в Кыргызстан - работа по подготовке к переезду в Кыргызстан началась весной 2022 года.

Экономическая правда