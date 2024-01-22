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Защита Мазепы подала апелляцию на постановление о взятии бизнесмена под арест

Понедельник, 22 января 2024, 14:38 - Анастасия Жарикова

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, которого взяли под стражу по подозрению в незаконном завладении землей на Киевщине, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании EQUITY.

Адвокаты EQUITY Law Firm подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах клиента компании - Игоря Мазепы.

Суд 19 января избрал Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 349 млн гривен.

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"Указанная апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста постановления суда первой инстанции. Работа над делом продолжается. Детали позже", - добавили юристы.

Мазепа суд Concorde Capital
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Экономическая правда
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