Бизнес и представители власти провели закрытую встречу на фоне ареста Мазепы

Руководство Верховной Рады и члены экономического блока правительства провели закрытую встречу с предпринимателями относительно давления силовых структур на бизнес на фоне ареста Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на бизнесменов, которые присутствовали на встрече.

Отмечается, что встреча проходила в смешанном формате - часть бизнесменов подключилась онлайн.

Со стороны власти во встрече участвовали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, старший советник руководителя ОП Дарья Заривная, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Один из собеседников Forbes, комментируя общую атмосферу встречи, заявил о тотальном возмущении бизнеса действиями правоохранительных органов.

Другой бизнесмен рассказал, что была реакция на заявление Общественного движения "Манифест 42" по делу Мазепы.

"Позиция бизнеса - во время войны нужно заканчивать истории с кошмаром бизнеса, который работает и платит налоги", - заявил он.

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"Формально встретились, поговорили, разошлись. Отработанная схема - выпустить пар. Единственный плюс встречи - ярость бизнеса очевидна. Думаю, они должны офигеть больше, чем до встречи", - рассказал еще один бизнесмен.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Ночью с 21 на 22 января сгорел дом бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы.

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, которого взяли под стражу по подозрению в незаконном завладении землей на Киевщине, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий в случае дальнейшего игнорирования властью "произвола тыловых силовиков".