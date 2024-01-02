Новости 2 января: Россия потратила более $600 млн на масированную атаку, дефицит госбюджета достиг рекорда
О массированной атаке. Россияне утром 2 января атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами различных типов, в результате чего были обесточивания в Киеве и области. В течение дня ДТЭК запитал всех потребителей.
О стоимости атаки. Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась России в около 620 миллионов долларов.
О бюджете. Дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.
Об ОВГЗ. В течение 2023 года Кабинет Министров привлек от размещения облигаций внутреннего государственного займа 401,79 миллиарда гривен, 3,69 миллиарда долларов и 735,8 миллиона евро (всего 566 миллиардов гривен в эквиваленте).
О бронировании. Офис президента, Кабинет Министров и народные депутаты рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые платят налоги.
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