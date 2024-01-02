На Київщині повернули світло всім споживачам
Вівторок, 2 січня 2024, 19:32 -
У Київській області повністю відновили електропостачання після обстрілів зранку 2 січня.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетики ДТЕК повернули електропостачання для 184 тисяч родин у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах Київщини", - йдеться в повідомленні.
Раніше компанія ДТЕК повідомила про відновлення постачання світла усім мешканцям Києва.
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Нагадуємо:
Зранку повідомлялось, що в Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.
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