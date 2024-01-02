Правительство от размещения ОВГЗ в 2023 году привлекло 566 миллиардов

В течение 2023 года Кабинет Министров привлек от размещения облигаций внутреннего государственного займа 401,79 миллиарда гривен, 3,69 миллиарда долларов и 735,8 миллиона евро (всего 566 миллиардов гривен в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направили 216,03 млрд грн, 3,34 млрд долл и 588,0 млн евро. "В течение 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 204 112,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты погашения по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в декабре - на 39 131,9 млн грн в эквиваленте", - отметили в регуляторе.

Всего с начала большой войны до 31 декабря 2023 года правительство на первичных аукционах привлекло 554,178 млрд грн, 5,62 млрд долл и 1,71 млрд евро (всего 818 млрд грн в эквиваленте).

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На погашение по ОВГЗ направили 429,37 млрд грн, 6,14 млрд долл и 1,25 млрд евро.

"Активизировать внутренний долговой рынок в 2023 году удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка Украины", - отметили в НБУ.

В частности, Нацбанк предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВДП из определенного НБУ перечня и постепенно расширял соответствующий перечень.

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А также позволил нерезидентам переводить за границу средства, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, а также установил требование относительно минимального непрерывного срока владения ОВГЗ до момента получения процентов.

В регуляторе отмечают, что правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В декабре 2023 года максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составляла в гривне 18,60% годовых, в долларах США - 4,66% годовых, в евро - 3,20% годовых.

По состоянию на 1 января наибольший объем военных ОВГЗ, как и раньше, сконцентрирован банками - первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 января 2024 года он составлял:

42,59 млрд грн или 28,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2023 года - 33,69 млрд грн или 26,9%);

1,01 млрд долл или 55,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл (на 1 декабря 2023 года -1,02 млрд долл или 60,3%);

102,8 млн евро или 17,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2023 года -101,0 млн евро или 17,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 года составил 85,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года - рост составляет почти 2,5 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 января 2024 года составил 14,78 млрд грн, 24,2 млн долл США и 0,1 млн евро, увеличившись за год более чем в 5,2 раза.

Напоминаем:

Украина по итогам реструктуризации евробондов в 2024 году может вернуться на рынок внешних заимствований в 2025-2026 годах.