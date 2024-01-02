Дефицит госбюджета Украины за год достиг триллиона - Минфин

Дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.

Такие оперативные данные сообщило Министерство финансов 2 января со ссылкой на Госказначейство.

Так, в целом за 2023 год доходы госбюджета составили 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда – 1,66 трлн грн. Из них грантовая международная помощь составила 425,4 млрд грн (из которых 400,5 млрд грн поступило от США).

Кассовые расходы госбюджета за минувший год превысили 4 трлн грн, в том числе общего фонда – 3,03 трлн грн, или 98% росписи (по сравнению с 93% месяцем ранее).

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По данным Минфина, за 2023 госбюджет был исполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд – 1,36 трлн грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,83 трлн грн.

В декабре 2023 года дефицит государственного бюджета Украины составил рекордные 285 млрд грн по сравнению со 145,1 млрд грн в ноябре и 98,4 млрд грн в октябре.

По общему фонду дефицит подскочил до 274,4 млрд грн со 162,5 млрд грн в ноябре и 87,7 млрд грн в октябре.

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Минфин указал, что кассовые расходы госбюджета в декабре также стали рекордными и превысили 548,2 млрд грн по сравнению с 337,9 млрд грн в ноябре и 292,1 млрд грн в октябре.

По общему фонду расходы выросли до 397,7 млрд грн с 286,3 млрд грн в ноябре и 228,1 млрд грн в октябре.

Как отметил Минфин, в декабре 2023 года поступления в общий фонд госбюджета незначительно подросли – до 127,1 млрд грн со 121,7 млрд грн в ноябре, что, однако, меньше 139,4 млрд грн в октябре.

При этом грантовая международная помощь США составила 20,5 млрд грн, тогда как в ноябре она отсутствовала, а в октябре составила 42 млрд грн.

Напоминаем:

В 2022 году госбюджет был исполнен с дефицитом 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – 909,5 млрд грн, в том числе в декабре соответственно 99 млрд грн и 101,3 млрд грн, а в довоенном 2021 году дефицит общего фонда госбюджета Украины был равен 166,8 млрд грн.

Расходы госбюджета за 2022 составили 2,70 трлн грн, в том числе по общему фонду – 2,41 трлн грн, что на 91,7% превышало показатель 2021 года. В декабре 2022 года кассовые расходы бюджета составили 408,8 млрд грн, в том числе общего фонда – 330,5 млрд грн.

В общий фонд госбюджета в 2022 году поступило 1,491 трлн грн, из которых грантовое финансирование составило 480,6 млрд грн, тогда как в 2021 году доходы составили 1,084 трлн грн. В декабре 2022 года доходы общего фонда были равны 229,2 млрд грн, из которых 138,4 млрд грн составила грантовая помощь.

6 октября 2023 года Верховная Рада утвердила очередные правки в госбюджет-2023 - преимущественно для увеличения расходов сектора безопасности и обороны.

Новый размер расходов госбюджета составил 3 трлн 393,0 млрд грн, в том числе по общему фонду – 3 трлн 94,5 млрд грн, тогда как доходов – 1 трлн 416,4 млрд грн, в том числе по общему фонду – 1 трлн 253,9 млрд грн. Предельный размер дефицита был определен в 2 трлн 10,35 млрд грн, в том числе по общему фонду – 1 трлн 834,6 млрд грн.