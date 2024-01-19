Задержание Мазепы: "Манифест 42" призвал Зеленского разобраться с давлением на бизнес
На фоне задержания бизнесмена, владельца инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы общественное движение "Манифест 42" призвало украинские бизнес-объединения к сопротивлению произволу тыловых силовиков.
Об этом говорится в заявлении движения.
"Общественное движение "Манифест 42" призывает все бизнес-объединения Украины к решительному сопротивлению произволу тыловых силовиков, очередным проявлением которого стало задержание предпринимателя Игоря Мазепы.
Маски-шоу в офисе предприятия на этот раз состоялось даже без судебных решений. А недопуск адвокатов к местам обыска стал новым уровнем наглости и беззакония действий оборотней в погонах", - заявляют в "Манифесте 42".
Там отмечают, что многочисленные обращения к президенту Владимиру Зеленскому "относительно беспрецедентной волны непрерывных атак тыловых силовиков" на бизнес остаются без должного реагирования.
"Статья 42 Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность, растоптана в угоду коррупционерам, которые засели в силовых структурах и грабят государство посреди войны. Гарант Конституции молчит.
В этих условиях у украинских предпринимателей не остается другого выхода кроме объединения усилий для организованного сопротивления. Просим бизнес-объединения Украины привлечь все имеющиеся ресурсы, чтобы остановить фактическую ликвидацию права на предпринимательскую деятельность", - говорится в заявлении.
Представители движения, в частности, напомнили о "кейсе Пивоварского" - бывшего министра инфраструктуры, "после которого украинские граждане стали избегать работы на государственной службе".
"Тогда оказалось, что по абсолютно надуманным обвинениям можно посадить за решетку любого за решение, принятое в пользу государства.
Сейчас на наших глазах создается "кейс Мазепы", после которого у миллионов украинцев возникнет вопрос, стоит ли создавать легальный бизнес и вести честную предпринимательскую деятельность в Украине", - подчеркнули в "Манифесте 42".
Движение добавило, что "без больших надежд", но снова призывает президента Зеленского непосредственно разобраться в проблеме произвола тыловых силовиков.
"Речь идет не просто о нарушении Конституции, а о внутренней угрозе национальной безопасности государства", - резюмировало движение.
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Напоминаем:
Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.
Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.
ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".
Прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.
Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.
Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.
В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.
Экономическая правда