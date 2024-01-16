Новости 16 января: поляки и румыны приостановили блокаду границы, предприятиям ОПК сняли ограничения на бронирование

О границе. Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

Также польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.

О бронировании. Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений.

О финансах. Кабинет Министров на заседании 16 января постановил выделить 792 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на укрепление обороноспособности.

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Об ОВГЗ. Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 16 января привлекло 8,5 миллиарда гривен в бюджет.

О земле. В Украине после 1 января 2025 года все невостребованные земельные участки будут признаны бесхозными, их передадут в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены.

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