Новости 16 января: поляки и румыны приостановили блокаду границы, предприятиям ОПК сняли ограничения на бронирование
О границе. Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.
Также польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.
О бронировании. Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений.
О финансах. Кабинет Министров на заседании 16 января постановил выделить 792 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на укрепление обороноспособности.
Об ОВГЗ. Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 16 января привлекло 8,5 миллиарда гривен в бюджет.
О земле. В Украине после 1 января 2025 года все невостребованные земельные участки будут признаны бесхозными, их передадут в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены.
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