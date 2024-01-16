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Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры

Вторник, 16 января 2024, 18:07 - Анастасия Жарикова
 
правительственный портал

Кабинет Министров на заседании 16 января постановил выделить 792 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на укрепление обороноспособности.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень насущные потребности. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов", - отметил глава Кабмина.

Премьер пояснил, что речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады пропорционально уплаченному в декабре налогу на доходы физических лиц.

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"Усиливаем нашу армию для эффективного противодействия врагу, для освобождения и защиты наших земель, для скорейшей победы", - резюмировал он.

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Кабмин война финансы
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