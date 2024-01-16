Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики

В Украине после 1 января 2025 года все невостребованные земельные участки будут признаны бесхозными, их передадут в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Заместитель министра посоветовал всем, кто имеет сертификаты на земельную долю (пай), не замененные на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земучасток, срочно оформить право собственности.

"В случае если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, они считаются отказавшимися от получения земельного участка", - пояснил он.

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По его словам, такие нормы содержит ч. 4 и 5 ст. 13 закона "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)".

Как можно убедится из хронологии изменений текста закона в базе законодательства Верховной Рады, указанная норма была принята в 2018 году.