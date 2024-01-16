Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК

Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 16 января, сообщает "Правительственный портал".

Так, Кабмин внес изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения, по бронированию работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

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независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности", - прокомментировал заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

"Это решение - совместная позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача - обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для одержания победы", - подчеркнул представитель Минэкономики.

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