Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Вторник, 16 января 2024, 18:48 -
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 16 января привлекло 8,5 миллиарда гривен в бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
От размещения ОВГЗ в гривне со сроком погашения 1 год под 16,8% привлекли 878 миллионов гривен.
Гривневые облигации на 1,7 года под 17,6% разместили на 4,16 млрд грн.
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ОВГЗ в национальной валюте со сроком погашения 3,1 года под 18,6% привлекли 1,56 млрд грн.
Также Минфин разместил ОВГЗ в евро со сроком погашения 1 год под 3,25% на 45,5 млн евро.
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Напоминаем:
На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году 9 января Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.
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