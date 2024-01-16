Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 16 января привлекло 8,5 миллиарда гривен в бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От размещения ОВГЗ в гривне со сроком погашения 1 год под 16,8% привлекли 878 миллионов гривен.

Гривневые облигации на 1,7 года под 17,6% разместили на 4,16 млрд грн.

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ОВГЗ в национальной валюте со сроком погашения 3,1 года под 18,6% привлекли 1,56 млрд грн.

Также Минфин разместил ОВГЗ в евро со сроком погашения 1 год под 3,25% на 45,5 млн евро.

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Напоминаем:

На первом аукционе по размещению ОВГЗ в этом году 9 января Минфин разместил облигации на сумму почти 16,8 млрд гривен.