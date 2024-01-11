Новости 11 января: рост ВВП, Белый дом поддерживает конфискацию активов РФ в пользу Украины

О росте ВВП. По итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, то есть будет выше октябрьского прогноза Национального банка в 4,9%.

О конфискации активов РФ в пользу Украины. Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Об отключении электрики должникам. Столичная компания-энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников от электроэнергии с 29 января.

Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд.

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О военных компонентах РФ. За 9 месяцев 2023 года импорт в Россию военных компонентов сократился лишь на 9,1%, а импорт товаров двойного назначения – на 28,5%, по сравнению с периодом до большого вторжения в Украину.

О "конвертах" в Приватбанке. Государственный "Приватбанк" запустил новый инструмент для волонтерских сборов и накопления и управления собственными финансами - "Конверт".

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Какие финансовые инструменты принесли инвесторам самые высокие доходы в 2023 году и чего ждать от них в 2024-м?

"Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Казалось, что Boeing восстановилась после длительного кризиса, но недавний инцидент с самолетом 737 Max 9, который потерял часть фюзеляжа во время полета, может дорого стоить компании. Чем это может обернуться для авиагиганта? (укр)