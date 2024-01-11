ВВП Украины вырос более чем на 5% в 2023 году - НБУ

По итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, то есть будет выше октябрьского прогноза Национального банка в 4,9%.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, для 2023 года прогнозы ежеквартально улучшали и по ВВП, и по инфляции.

"Это достаточно нестандартная ситуация: обычно, когда в экономике улучшаются перспективы и растет экономическая активность, это вызывает большее давление на цены и повышение инфляции. В то же время у нас реализовались очень существенные шоки со стороны предложения, положительные шоки", - отметил Николайчук.

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Прежде всего, речь идет об урожае зерновых, овощей, фруктов, что имело положительный эффект как на показатели ВВП, так и на инфляцию.

"Например, в начале года мы прогнозировали урожай зерновых 45,6 миллионов тонн, а по факту выходим почти на 60. Значительную роль сыграла и адаптивность украинского агробизнеса, и налаживание логистики, и очень благоприятные погодные условия", - пояснил заместитель главы регулятора.

Также в НБУ отметили и такой фактор со стороны предложения, как доступ к электроэнергии, который положительно сказался и на экономической активности, и на инфляционных процессах. А также международную поддержку, которая прогнозировалась на уровне 38,6 млрд долл, но по факту по итогам года составила почти 43 млрд долл, и это позволило профинансировать больший дефицит бюджета.

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Также гораздо большими оказались заимствования на внутреннем рынке, чем Нацбанк закладывал в прогноз.

"Собственно, эти факторы, вместе с высокой адаптивностью украинского бизнеса, привели к гораздо лучшему результату. И учитывая то, что третий квартал был немножечко лучше, чем мы это в октябре закладывали, и в четвертом квартале мы видим лучшие результаты, в частности, в сфере логистики нашей экспортной продукции, с высокой вероятностью у нас результат по 2023 году будет лучше 4,9%, которые мы прогнозировали в октябре", - добавил Николайчук.

На уточнение журналиста, пересечет ли ВВП по итогам 2023 года 5%, чиновник ответил, что "с высокой вероятностью, да".

Напоминаем:

По данным ООН, в 2023 году украинская экономика продемонстрировала незначительное восстановление - рост ВВП составил 4,6% после предыдущего падения на 29,1%.