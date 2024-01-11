Импорт военных компонентов в Россию почти не сократился

За 9 месяцев 2023 года импорт в Россию военных компонентов сократился лишь на 9,1%, а импорт товаров двойного назначения – на 28,5%, по сравнению с периодом до большого вторжения в Украину.

Об этом стало известно из отчета Киевской школы экономики (КШЭ) и Международной рабочей группы Ермака-Макфола.

Исследователи проанализировали данные об импорте в Россию 2 797 компонентов: датчиков, микрочипов, навигационных систем и т.п. Их разделили на "военные" - содержащиеся в вооружении и "критические" - товары двойного назначения.

После введения санкций в 2022 году импорт этих компонентов в Россию существенно упал. Однако авторы отчета отмечают, что в прошлом году россияне адаптировали цепи поставок и возобновили закупку.

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За 9 месяцев 2023 года Россия импортировала "критических" компонентов на 20 млрд долл, а "военных" - на 8 млрд дол. Среднемесячный объем импорта "критических" компонентов сократился на 28,5%, а "военных" - на 9,1%, по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года.

В тексте также отмечено, что 44% всех "военных" компонентов – это разработки западных компаний.

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