Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

Столичная компания-энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников от электроэнергии с 29 января.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона, комментируя отмену Кабмином моратория на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению.

"Первые отключения начнутся где-то 29 января", - отметил он.

Отвечая на вопрос, получили ли уже предупреждения должники, как это предусматривает правительственное постановление, он отметил, что есть два типа предупреждений.

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"Первое - мы называем это оповещение, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками к людям, сообщает, что есть долг, пожалуйста, оплатите", - отметил Коваленко.

Второй тип предупреждения, по его словам, уже предшествует непосредственно отключению потребителя.

"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (оплатить долги, - ред.). И за 5 дней еще сети присылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и заплатить долг", - отметил гендиректор Yasno.

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По его словам, это не означает, что все, кто имеет долги, начнут получать уведомления с 29 января.

"Конечно, всем сразу не будет рассылаться предупреждение. Всем приходят только уведомления", - сказал Коваленко.

"Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий - это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы коммуницируем с ними. А есть долги, которые год и больше", - добавил он.

Он отметил, что отключение произойдет после получения именно предупреждения.

"10 дней, и проводится отключение", - сказал руководитель Yasno.

Он также рассказал, как избежать такого сценария.

Так, в случае, если человека нет на территории Украины, то, по словам Сергея Коваленко, он может оплатить долг.

"Это не является большой проблемой. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", - отметил он.

"Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", - добавил он.

А для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии, надо будет оплатить долг.

"После этого надо будет получить счет на подключение и оплатить. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке", - отметил гендиректор Yasno.

Напоминаем:

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Это стало известно из обнародованного на "Правительственном портале" постановления Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405.

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия, говорится в документе.

Для остальных потребителей коммунальных услуг, согласно постановлению, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также восстановлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.