Отключение электричества должникам не будет одномоментным и внезапным – Yasno

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Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, Yasno не будет отключать всю Украину, поскольку работает с частными клиентами только в Киеве и на Днепропетровщине.

"Как будут отключать поставщики и операторы системы распределения на остальной территории Украины - лучше уточнить у них", - добавил он.

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"Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Сейчас таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн", - пояснил Коваленко.

По его словам, отключение "не будет одномоментно всем и внезапно".

"Мы ежемесячно оповещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней - оповещение от ОСР.

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Если вы не живете в квартире - уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет", - отметил руководитель Yasno.

Напомним:

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Столичная компания-энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников от электроэнергии с 29 января.

Экономическая правда