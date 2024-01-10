Новости 10 января: новый глава Счетной палаты, рост цен замедлился

О Cчетной палате. Верховная Рада 10 января назначила председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую.

Об инфляции. Рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

О рекордном потреблении электроэнергии. 10 января системный оператор НЭК "Укрэнерго" зафиксировал рекорд потребления электроэнергии.

Об ОАЭ и российской нефти. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили заходить в свои воды судам под флагом Камеруна - этим шагом страна дистанцирует себя от рискованных судов, которые используются для транспортировки подсанкционной российской нефти.

Реклама:

О спонсорах войны. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Эксклюзивы ЭП

Белая и пушистая смерть. Как Узбекистан и Казахстан помогают россиянам производить порох

Реклама:

Узбекистан и Казахстан увеличили продажу России хлопка и его производных, которые используются для производства пороха и взрывчатки. Как производители этих стран приобщаются к уничтожению украинцев? (укр)

Какие потери несет Киев из-за воздушной тревоги

Становится ли больше тревог в Киеве, в какое время суток их меньше всего и сколько город уже потерял и продолжает терять из-за этого денег? (укр)