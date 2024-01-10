Верховная Рада назначила главу Счетной палаты

Верховная Рада 10 января назначила председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За кандидатуру Пищанской отдали голоса 252 народных депутата.

"Несмотря на предостережения международных партнеров", - отметил Железняк.

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Напоминаем:

Ранее послы стран "Группы семи" высказали обеспокоенность намерениями украинского правительства назначить членов Счетной палаты до завершения реформы этого органа.

Что касается назначения Пищанской на должность главы Счетной палаты, вопрос был на повестке дня Верховной Рады еще 21 декабря прошлого года, но после сигнального голосования вопрос был перенесен на январь.

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21 декабря, за час до голосования кандидатуры Пищанской на должность главы Счетной палаты, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что экс-глава АМКУ является соседкой семьи Зеленских в Кривом Роге. В определенной степени это указывало на настроения среди депутатов относительно кандидатуры Песчанской.

Впрочем, информация о приближенности к семье Зеленских не была тайной давно.

В 2020 году в одном из журналистских расследований говорилось о том, что сестра Пищанской Светлана управляет делами президента Зеленского в Италии. Также в расследовании шла речь о том, что глава государства переписал собственный бизнес на Светлану Пищанскую, которая, к тому же является спонсором партии "Слуга народа".

Впоследствии в интервью thePage Ольга Пищанская заявила о том, что "информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину".

Как известно, до осени 2023 года Ольга Пищанская занимала должность председателя АМКУ.

В сентябре 2023 года Ольга Пищанская подала заявление на отставку с должности председателя Антимонопольного комитета, поскольку речь шла о том, что ее будут выдвигать на главу Фонда госимущества. Так же поступил и глава ФГИУ Рустем Умеров, которого выдвигали на должность министра обороны.

Однако, если Умерова избрали министром, то должность главы Фонда госимущества Пищанской не досталась. Лишь в конце ноября Верховная Рада назначила на эту должность Виталия Коваля.