ОАЭ запретили пропускать танкеры под флагом Камеруна: перевозят российскую нефть

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили заходить в свои воды судам под флагом Камеруна - этим шагом страна дистанцирует себя от рискованных судов, которые используются для транспортировки подсанкционной российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

Согласно циркуляру министерства, компании и судовые агенты не должны предоставлять услуги судам, зарегистрированным в Камеруне. Запрет не будет распространяться на суда, которые прошли оценку международного классификационного органа.

Большинство торговых судов плавают под флагами стран, далеких от тех, которыми они владеют или управляют. Самые популярные - Панама и Маршалловы острова, которые являются неотъемлемой частью стандартов безопасности в судоходной отрасли.

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"Но когда Россия собрала огромный теневой флот танкеров для транспортировки своей нефти в условиях санкций США, часть этого флота перешла под малоизвестные флаги, такие как флаг Камеруна", - подчеркивает Bloomberg.

Еще в середине прошлого года Камерун был определен как страна с очень высоким риском того, что суда не пройдут проверку безопасности при заходе в порт.

Зарегистрированный в Камеруне флот нефтяных танкеров небольшой, но большинство из них за последний год побывали в России.

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Из 14 нефтяных судов под флагом Камеруна, достаточно малых, чтобы забирать нефть из российских портов, 11 делали это в течение последних 12 месяцев, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

На них приходится менее 1% от общего объема поставок нефти из России.

Экономическая правда