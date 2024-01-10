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В Украине 10 января установлен рекорд потребления электроэнергии

Среда, 10 января 2024, 17:16 - Лия Ильченко

10 января системный оператор НЭК "Укрэнерго" зафиксировал рекорд потребления электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении оператора.

"Сегодня новый рекорд потребления, особенно в утренние часы. Диспетчерский центр "Укрэнерго" в течение всего дня прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы", - отмечается в сообщении.

"Укрэнерго" в очередной раз призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию.

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Напоминаем:

Утром 10 января "Укрэнерго" сообщило, что в стране фиксируется незначительный дефицит электроэнергии. 

Однако потребление растет из-за использования мощных электроприборов для отопления в морозную погоду. 

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Кроме того, фиксируется стремительный рост потребления электричества в областях, где восстанавливают энергоснабжение.

электроэнергия Укрэнерго
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