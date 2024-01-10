В Украине 10 января установлен рекорд потребления электроэнергии
Среда, 10 января 2024, 17:16 -
10 января системный оператор НЭК "Укрэнерго" зафиксировал рекорд потребления электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении оператора.
"Сегодня новый рекорд потребления, особенно в утренние часы. Диспетчерский центр "Укрэнерго" в течение всего дня прилагает усилия, чтобы сбалансировать работу энергосистемы", - отмечается в сообщении.
"Укрэнерго" в очередной раз призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию.
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Напоминаем:
Утром 10 января "Укрэнерго" сообщило, что в стране фиксируется незначительный дефицит электроэнергии.
Однако потребление растет из-за использования мощных электроприборов для отопления в морозную погоду.
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Кроме того, фиксируется стремительный рост потребления электричества в областях, где восстанавливают энергоснабжение.
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