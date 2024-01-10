НАПК внесло сеть ресторанов Subway в перечень международных спонсоров войны

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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет России. Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы "Яндекс", сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора.

Subway – одна из самых больших сетей в мире по количеству заведений общепита. Она известна своими сэндвичами, салатами и роллы. Компания позиционирует себя как "здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду". Российская сеть Subway на данный момент третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии. Реклама:

Компания работает в России более 20 лет, создала около 6 тыс рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах. После начала полномасштабного вторжения компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в России.

Особенностью бизнеса Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, генерирующих доходы и платящие налоги. В России франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company с главным офисом в Санкт-Петербурге.

Subway сообщила, что все рестораны в стране независимо владеют и управляют местными и главными франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в России.

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"Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение", – подчеркнули в НАПК.

Так, в мае 2022 года российские банки начали блокировать роялти, потому что были не готовы брать на себя ответственность за проработку платежей в адрес франчайзера из "недружественного" государства (США). Клиенты не могли получить право собственности по российским франчайзи и отправлять платежи в США.

"В связи с этим, по заказу Subway, российская юридическая компания Nevsky IP LAW провела необходимые анализы договоров и санкционного законодательства России и нашла соответствующие юридические механизмы, позволяющие законно осуществлять сбор роялти с франчайзи и направлять их в адрес холдинговой компании", – пояснили в НАПК.

В результате компания помогла Subway снова получать роялти из российских франчайзи. Банки возобновили обработку платежей, а франчайзи вернулись к исполнению обязанностей по уплате роялти.

В Агентстве добавили, что Subway в России активно проводит рекламные кампании через социальные сети "ВК" и "Одноклассники", принадлежащие подсанкционному юридическому лицу ООО "Компания ВК". Также Subway пользуется услугами доставки еды через сервис "Яндекс.Эда".

Сервисы "Яндекс" ранее уже попали в список кандидатов на санкции НАПК.

Напомним:

НАПК с начала полномасштабной войны и до конца ноября 2023 года внесло в перечень международных спонсоров войны более 30 компаний.