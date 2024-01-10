Госстат оценил уровень инфляции за 2023 год: рост цен замедлился

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Рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По данным статистического ведомства, в декабре цены выросли на 0,7%. Однако из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция в 2023 году составила 12,9%.

госстат

Как изменились цены на товары и услуги

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Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 4%. В декабре цены выросли на 0,7% по сравнению с 0,5% в ноябре и 0,8% в октябре.

Больше всего за год подорожали мясо и мясопродукты – на 12,4%, а также масло – на 9,9% и молоко – на 9,7%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,6%, на одежду и обувь упали на 6,3%.

госстат

В то же время больше всего подешевели подсолнечное масло – 14,9%, яйца – 9,5% и сахар – 5,8%.

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Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 8,7%, транспорт – на 3,2% (в частности, топливо – на 2,7%), цены на связь выросли на 1,5%, на отдых и культуру упали на 1,1%, образование подорожало на 12,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,0%, разные товары и услуги на 11,3%.

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Напомним:

В 3 квартале 2023 года реальный ВВП Украины вырос на 9,3% по сравнению с 3 кварталом 2022 года и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом этого года.

Экономическая правда