Microsoft войдет в совет директоров OpenAI, но без права голоса
Корпорация Microsoft войдет в совет директоров OpenAI, но займет там позицию наблюдателя без права голоса.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что позиция наблюдателя означает, что представитель Microsoft может присутствовать на заседаниях совета директоров OpenAI и иметь доступ к конфиденциальной информации, но он не имеет права голоса по вопросам, включая избрание или выбор директоров.
Об этом решении сообщил сам Альтман в своем первом официальном послании после возвращения в компанию.
Ранее гендиректор Microsoft Сатья Наделла, который привлек Альтмана в компанию после его изгнания из OpenAI, сказал, что управление производителем ChatGPT должно измениться.
Добавляется, что новый совет директоров OpenAI активно ищет шесть новых членов, которые имеют опыт в таких сферах, как технологии, безопасность и политика. Инвесторы OpenAI вряд ли получат место в совете некоммерческих организаций, сообщили Reuters источники.
Читайте также: Корифей Кремниевой долины: история "отца" ChatGPT Сэма Альтмана
Напомним:
Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.
Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.
20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.
22 ноября Сэм Альтман вернулся на должность СЕО OpenAI, а стороны достигли принципиального соглашения о его возвращении в компанию.