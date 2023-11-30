Microsoft войдет в совет директоров OpenAI, но без права голоса

Корпорация Microsoft войдет в совет директоров OpenAI, но займет там позицию наблюдателя без права голоса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что позиция наблюдателя означает, что представитель Microsoft может присутствовать на заседаниях совета директоров OpenAI и иметь доступ к конфиденциальной информации, но он не имеет права голоса по вопросам, включая избрание или выбор директоров.

Об этом решении сообщил сам Альтман в своем первом официальном послании после возвращения в компанию.

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Ранее гендиректор Microsoft Сатья Наделла, который привлек Альтмана в компанию после его изгнания из OpenAI, сказал, что управление производителем ChatGPT должно измениться.

Добавляется, что новый совет директоров OpenAI активно ищет шесть новых членов, которые имеют опыт в таких сферах, как технологии, безопасность и политика. Инвесторы OpenAI вряд ли получат место в совете некоммерческих организаций, сообщили Reuters источники.

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Напомним:

Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.

Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.

20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.

22 ноября Сэм Альтман вернулся на должность СЕО OpenAI, а стороны достигли принципиального соглашения о его возвращении в компанию.