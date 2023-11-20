Звільнений СЕО OpenAI Сем Альтман приєднається до Microsoft

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Колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

СЕО Microsoft Сатья Наделла повідомив, що компанія "діятиме швидко, щоб забезпечити їх ресурсами, необхідними для їхнього успіху".

"Ми як і раніше віддані нашому партнерству з OpenAI і впевнені в плані розвитку нашого продукту, нашій здатності продовжувати впроваджувати інновації з усім, що ми оголосили на Microsoft Ignite, і в продовженні підтримки наших клієнтів і партнерів", – наголосив Наделла.

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Нагадаємо:

Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.

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Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.







