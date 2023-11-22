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Сем Альтман повернеться на посаду СЕО OpenAI

Середа, 22 листопада 2023, 09:00 - Анастасія Дячкіна
 
GETTY IMAGES

Співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада. Сторони досягли принципової згоди щодо його повернення в компанію. 

Про це повідомляється у Twitter компанії.

"Ми досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI як генерального директора з новим початковим складом правління", – йдеться у повідомленні. 

Оновлений склад ради директорів на початку включатиме Брета Тейлора, Ларрі Саммерса та Адама ДʼАнджело.  

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"Коли я вирішив приєднатися до Microsoft, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій раді директорів та підтримці Сатьї Наделли, я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI та розвитку нашого міцного партнерства з Microsoft", – написав Альтман в Twitter.

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Нагадаємо: 

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Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.

Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.

20 листопада стало відомо, що колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту. 




штучний інтелект компанії
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Економічна правда
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