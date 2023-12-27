Новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют

О риске задержки соцвыплат. В Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года, заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Позже она объяснила, что такой риск есть в долгосрочной перспективе.

О реформе упрощенной системы налогооблажения. Упрощенную систему налогообложения, которая дает возможность платить единый налог и не вести почти никакого учета, предлагают радикально реформировать с целью уменьшения количества злоупотреблений.

Об оценке экономической ситуации в стране. По сравнению с февралем-мартом 2023 года, в декабре оценки экономической ситуации в Украине ухудшились, снизился и оптимизм по экономическому положению страны в среднесрочной перспективе. Также ухудшилась оценка уровня благосостояния собственной семьи.

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О деньгах на мобилизацию. В Министерстве финансов ожидают предложений от Минобороны и Генштаба относительно покрытия расходов на дополнительную мобилизацию.

О столичном метрополитене. На участке столичного метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

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