Упрощенную систему налогообложения реформируют: групп станет меньше – Стратегия доходов

Упрощенную систему налогообложения, которая дает возможность платить единый налог и не вести почти никакого учета, предлагают радикально реформировать с целью уменьшения количества злоупотреблений.

Соответствующая реформа заложена в Национальной стратегии доходов, которую правительство приняло 27 декабря, говорится в публикации ЭП.

По данным ЭП, реформа упрощенной системы налогообложения будет предусматривать следующие шаги:

Количество групп упрощенной системы уменьшится: вторую и третью группу объединят в одну (вторую группу);

Юридическим лицам постепенно запретят находиться на упрощенной системе. Сначала государство будет поэтапно повышать ставку единого налога для таких лиц до 18% (с текущих 3% или 5%), а потом вообще запретит находиться на упрощенке;

Для ФЛП на первой группе упрощенной системы предусмотрят налог в виде процента от дохода (вместо фиксированной суммы как сейчас);

ФЛП на второй группе (те предприниматели, которые сейчас находятся на второй и третьей группах) также будут платить налог в виде процента от дохода. Размер этого налога диверсифицируют и он составит от 3% до 17% от дохода в зависимости от вида деятельности такого ФЛП;

Упрощенцам на четвертой группе (агропроизводители) также повысят ставки налога для того, чтобы стимулировать их переходить на общую систему налогообложения;

В дальнейшем всех упрощенцев обяжут пользоваться кассовыми аппаратами и вести учет происхождения товаров. Отмечается, что этот учет будет максимально простым.

Также ожидается, что государство ограничит количество видов деятельности, которыми можно будет заниматься на первой группе упрощенной системы налогообложения.

Соответствующие изменения будут внедряться постепенно в течение 2024-2030 годов. Их цель - уменьшить злоупотребление упрощенной системой налогообложения для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

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Утверждение Национальной стратегии доходов было одним из требований МВФ, которое Украина должна была выполнить до конца декабря 2023 года. В дальнейшем описанные в этом документе шаги нужно будет принимать отдельными изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы.

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Экономическая правда

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