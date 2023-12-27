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Упрощенную систему налогообложения реформируют: групп станет меньше – Стратегия доходов

Среда, 27 декабря 2023, 18:30 - Ярослав Винокуров

Упрощенную систему налогообложения, которая дает возможность платить единый налог и не вести почти никакого учета, предлагают радикально реформировать с целью уменьшения количества злоупотреблений.

Соответствующая реформа заложена в Национальной стратегии доходов, которую правительство приняло 27 декабря, говорится в публикации ЭП.

По данным ЭП, реформа упрощенной системы налогообложения будет предусматривать следующие шаги:

  • Количество групп упрощенной системы уменьшится: вторую и третью группу объединят в одну (вторую группу);
  • Юридическим лицам постепенно запретят находиться на упрощенной системе. Сначала государство будет поэтапно повышать ставку единого налога для таких лиц до 18% (с текущих 3% или 5%), а потом вообще запретит находиться на упрощенке;
  • Для ФЛП на первой группе упрощенной системы предусмотрят налог в виде процента от дохода (вместо фиксированной суммы как сейчас);
  • ФЛП на второй группе (те предприниматели, которые сейчас находятся на второй и третьей группах) также будут платить налог в виде процента от дохода. Размер этого налога диверсифицируют и он составит от 3% до 17% от дохода в зависимости от вида деятельности такого ФЛП;
  • Упрощенцам на четвертой группе (агропроизводители) также повысят ставки налога для того, чтобы стимулировать их переходить на общую систему налогообложения;
  • В дальнейшем всех упрощенцев обяжут пользоваться кассовыми аппаратами и вести учет происхождения товаров. Отмечается, что этот учет будет максимально простым.
  • Также ожидается, что государство ограничит количество видов деятельности, которыми можно будет заниматься на первой группе упрощенной системы налогообложения.

Соответствующие изменения будут внедряться постепенно в течение 2024-2030 годов. Их цель - уменьшить злоупотребление упрощенной системой налогообложения для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

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Утверждение Национальной стратегии доходов было одним из требований МВФ, которое Украина должна была выполнить до конца декабря 2023 года. В дальнейшем описанные в этом документе шаги нужно будет принимать отдельными изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы.

Читайте подробнее: Более высокие налоги для ФОПов, а таможенники станут следователями. Как государство планирует увеличить доходы в следующие шесть лет?

Экономическая правда

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налоги ФЛП Налоговая Минфин Кабмин
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