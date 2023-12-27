Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

В Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Financial Times.

Как пояснила Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров.

По ее словам, дефицит внешней поддержки отбросит украинскую экономику к режиму "выживания", после того, как она начала восстановление в 2023 году.

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В частности, в следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Свириденко также призвала новое правительство Польши прекратить блокирование украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры - 700 млн долларов.

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Как пишет издание, Украина пытается изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на прибыль банков и налоги на доходы физических лиц с военных теперь будут идти в центральный бюджет.

Вице-премьер рассказала изданию, что за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно.

Напоминаем:

На данный момент запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

В то же время Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 млрд евро для Украины, который не требует согласия Венгрии.

Известно также, что украинские экспортные маршруты ограничены войной, а граница с Польшей блокируется.

Однако Министерство развития общин территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) и Мининфраструктуры Польши согласовали план действий, необходимый для разблокирования границы.