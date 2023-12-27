Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

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В краткосрочной перспективе первых месяцев 2024 года Кабмин имеет альтернативный план действий, если финансирование от иностранных партнеров задержится, а в долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она заверила, что Украина имеет план Б на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров.

"Сейчас совместно с партнерами прорабатываем несколько вариантов развития событий на случай, если будут задержки с финансированием от ЕС и США. Но мы убеждены, что они не понадобятся. Мы видим четкие сигналы от партнеров, что финансирование будет", - написала Свириденко.

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"В краткосрочной перспективе первых месяцев года, правительство имеет альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. В то же время в долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны.

Но еще раз повторюсь, что до этого момента может не дойти и это лишь один из десятков вариантов, которые мы анализируем", - пояснила она.

По ее словам, в 2024 году Кабмин планирует добавить стимулы для развития экономики и быстрого роста, в частности:

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развитие производства;

поддержка несырьевого экспорта;

привлечение инвестиций в реальный сектор.

По словам Свириденко, среди первоочередных шагов:

конфискация суверенных активов России для передачи Украине;

расширение экспорта и транспортного сообщения. Это в перспективе - более 10 млрд долл экспортных поступлений, пояснила она.

расширение энергетических мощностей;

возвращение украинцев;

развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса;

привлечение инвестиций в экономику Украины через привлечение финансирования, страхование военных рисков, приватизацию.

Напомним:

Накануне Свириденко заявила, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий для почти 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года.

Экономическая правда