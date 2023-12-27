На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать – заместитель Кличко

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На участке столичного метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", – сообщил Поворозник.

Руководство КП "Киевский метрополитен" обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Вероятнее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним тоннелем в обе стороны.

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"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут поочередно проезжать этот участок по одному тоннелю", – заявил Поворозник.

Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпастранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.

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Экономическая правда