Новости 12 декабря: хакерская атака на "Киевстар", новое подозрение по делу Сенниченко

О хакерской атаке на "Киевстар". Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

Позже в "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки восстановления работы сервисов оператора непонятны.

По состоянию на 20:00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично восстановить работу услуг фиксированной связи, планируют завершить работу над восстановлением услуг в течение среды, 13 декабря.

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